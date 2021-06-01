Відома французька модель Тіна Кунаки, Молода дружина актора Венсана Касселя, показала результат нової фотосесії в Королівському інтер'єрі
Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі є успішною французькою моделлю, а кілька років тому вийшла за іменитого красеня Венсана Касселя. І хоч красуня вже народила і виховує дочку, але дівчина не забуває і про кар'єру, регулярно знімаючись в нових проектах, включаючи недавні зйомки в Києві, які потім показує у себе в соціальних мережах.
"🌶 🌶wearing", - підписала Тіна з натяком, що одяглася під колір перцю.
На новому фото Кунакі здалася в Королівському інтер'єрі. Красуня прилягла на крісло, випрямивши довгі ноги. На тіні червоне коротеньке плаття, а також можна помітити червону сумочку в тон босоніжкам на підборах - темно-червоного кольору.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ви дуже привабливі і дуже гарні ", "Омг одержимий 🔥 🔥 🔥 ", "Червоний перець чилі" ," наймиліший профіль на світі", " як так приголомшливо ", "Оооо ... мило .... дивись"," красивий образ і який шикарний годинник"," Ти така красива"," неймовірна жінка","оглушлива".
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