Известная французская модель Тина Кунаки, молодая жена актера Венсана Касселя, показала результат новой фотосессии в королевском интерьере
Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является успешной французской моделью, а несколько лет назад вышла за именитого красавчика Венсана Касселя. И хоть красотка уже родила и воспитывает дочь, но девушка не забывает и о карьере, регулярно снимаясь в новых проектах, включая недавние сьемки в Киеве, которые потом показывает у себя в социальных сетях.
"🌶🌶 wearing", - подписала Тина с намеком, что оделась под цвет перца.
На новом фото Кунаки показалась в королевском интерьере. Красотка прилегла на кресло, выпрямив длинные ноги. На Тине красное коротенькое платье, а также можно заметить красную сумочку в тон босоножкам на каблуке - темно-красного цвета.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
Астафьева в почти невидимом бикини блеснула фигурой после массажа: "Афродита нашего времени"
Врачи назвали вероятную причину смерти внука Олега Филимонова: "Тромбы просто так не формируются"
Экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя: эффектные кадры
"Женщина неподражаемой красоты": ушла из жизни легендарная актриса и балерина, трагические подробности
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы очень привлекательны и очень хороши ", "Омг одержимый 🔥🔥🔥", "Красный перец чили", "Самый милый профиль на свете", "Как так потрясающе ", "Оооо ... мило .... смотри", "красивый образ и какие шикарные часы", "Ты такая красивая", "Невероятная женщина", "Оглушительная".
Напомним, молодая жена Венсана Касселя кардинально изменила имидж после поездки в Киев
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Венсана Касселя удивила своим неожиданным появлением в Киеве
Также Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя на пляже задала тренд зеленым мини-бикини