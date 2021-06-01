Известная французская модель Тина Кунаки, молодая жена актера Венсана Касселя, показала результат новой фотосессии в королевском интерьере

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является успешной французской моделью, а несколько лет назад вышла за именитого красавчика Венсана Касселя. И хоть красотка уже родила и воспитывает дочь, но девушка не забывает и о карьере, регулярно снимаясь в новых проектах, включая недавние сьемки в Киеве, которые потом показывает у себя в социальных сетях.

"🌶🌶 wearing", - подписала Тина с намеком, что оделась под цвет перца.

На новом фото Кунаки показалась в королевском интерьере. Красотка прилегла на кресло, выпрямив длинные ноги. На Тине красное коротенькое платье, а также можно заметить красную сумочку в тон босоножкам на каблуке - темно-красного цвета.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы очень привлекательны и очень хороши ", "Омг одержимый 🔥🔥🔥", "Красный перец чили", "Самый милый профиль на свете", "Как так потрясающе ", "Оооо ... мило .... смотри", "красивый образ и какие шикарные часы", "Ты такая красивая", "Невероятная женщина", "Оглушительная".

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