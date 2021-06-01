Відома українська ведуча Катя Осадча з солісткою відомої групи Go_A Катериною Павленко показали контрастні образи

Кілька тижнів тому український гурт Go_A підірвав всю Європу своїм виступом на «Євробаченні». Особлива увага публіки дісталася солістці колективу-Катерині Павленко. Після повернення в Україну виконавиця вже встигла дати інтерв'ю "Світському життю" і його ведучій Катерині Осадчій. Їх спільне фото з'явилося на сторінці програми в Instagram.

"Наробили шуму на всю Європу. Перший концерт Go_A після Євробачення - ексклюзивно тільки в «Світському житті"! Як думаєте, п'яте місце справедливо?",- йдеться у підписі до знімка.

На самому фото дві Катерини постали в контрастних образах. Так, Осадча, яка зараз чекає дитину, позувала в легкому плащику, одна половина якого була молочного кольору, а друга – небесно-блакитного, а також в милому капелюшку.

А ось Павленко вибрала чорну сукню в підлогу, що нагадує похмурий балдахін. Головними акцентами її образу стали великі червоні сережки і помада їм в тон.

Українці тут же відреагували на публікацію.

"Краща посівна цього року", "в 3ку було б справедливіше!", "Молодець! Всім серцем хворіла. Було б справедливо, якби дійсно зайняли друге місце, так, як проголосували глядачі!", "Прекрасний виступ, номер пісня, молодці«,» для нас вони перші", "вони зайняли 1 місце в серцях багатьох людей, а це набагато важливіше, ніж оцінки суддів", - пишуть люди.

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