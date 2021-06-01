Известная украинская ведущая Катя Осадчая с солисткой известной группы Go_A Екатериной Павленко показали контрастные образы

Несколько недель назад украинская группа Go_A взорвала всю Европу своим выступлением на «Евровидении». Особое внимание публики досталось солистке коллектива – Екатерине Павленко. По возвращении в Украину исполнительница уже успела дать интервью «Світському життю» и его ведущей Екатерине Осадчей. Их совместное фото появилось на странице программы в Инстаграм.

«Наделали шума на всю Европу. Первый концерт Go_A после Евровидения - эксклюзивно только в «Світському житті»! Как думаете, пятое место справедливо?», - говорится в подписи к снимку.

На самом фото две Екатерины предстали в контрастных образах. Так, Осадчая, которая сейчас ждет ребенка, позировала в легком плащике, одна половина которого была молочного цвета, а вторая – небесно-голубого, а также в милой шляпке.

А вот Павленко выбрала черное платье в пол, напоминающее мрачный балдахин. Главными акцентами ее образа стали большие красные серьги и помада им в тон.

Украинцы тут же отреагировали на публикацию.

«Лучшая посевная этого года», «В 3ку было бы справедливее!», «Молодцы! Всем сердцем болела. Было бы справедливо, если бы действительно заняли второе место, так, как проголосовали зрители!», «Прекрасное выступление, номер песня, молодцы», «Для нас они первые», «Они заняли 1 место в сердцах многих людей, а это намного важнее, чем оценки судей», - пишут люди.

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