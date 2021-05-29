Известная украинская ведущая Катя Осадчая посоветовала украинцам смотреть "Світське життя", пока она на съемках в Грузии

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Его она посвятила своей поездке в Грузию, где ее встретил местный шоумен, звезда украинских шоу "Холостяк" и "Танці з зірками" Иракли Макацария.

Судя по подписи к фото, во время поездки Осадчая готовит украинцам порцию настоящей экзотики.

"Пока мы снимаем в Грузии, вас сегодня ждет свежий выпуск "Світського життя", - написала ведущая.

Поклонники Осадчей не смогли пройти мимо такого поста.

"Таки добро пожаловать в Тбилиси :)", "Само собою дивитимемось. Любимо вас👏👏👏👏", "So beautiful ❤️", - пишут люди.

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