Известная украинская ведущая Катя Осадчая посоветовала украинцам смотреть "Світське життя", пока она на съемках в Грузии
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Его она посвятила своей поездке в Грузию, где ее встретил местный шоумен, звезда украинских шоу "Холостяк" и "Танці з зірками" Иракли Макацария.
Судя по подписи к фото, во время поездки Осадчая готовит украинцам порцию настоящей экзотики.
Раньше Осадчая поделилась снимками, сделанными на фоне того самого места, о котором идет речь. На них Осадчая сидит на парапете, а за ее спиной открывается впечатляющий вид на горы и город.
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Стоит отметить, что наряд ведущей напоминает традиционную грузинскую одежду с соответствующей шапочкой. Юбка ее платья позволяет ведущей, которая сейчас ждет ребенка, свои стройные ножки.
Поклонники Осадчей не смогли пройти мимо такого поста.
"Таки добро пожаловать в Тбилиси :)", "Само собою дивитимемось. Любимо вас👏👏👏👏", "So beautiful ❤️", - пишут люди.
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