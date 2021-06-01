Український виконавець Віталій Козловський здивував новим фото до свята Дня захисту дітей

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Віталій Козловський, який нещодавно розбурхав фанатів змінами в зовнішності, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне фото, яке присвятив до Дня захисту дітей.

На новому знімку Віталій позує на яскравому жовтому тлі в компанії двох милих дівчаток, які буквально повисли на його руках. Перед камерою артист з'явився в цікавому образі - на ньому стильні темні джинси з кишенями і проста блакитна футболка. Схоже, цей знімок був зроблений раніше, бо зараз в артиста більш густа борода і недавно він здався з білим волоссям на голові.

У підписі до публікації Козловський написав: "З Днем захисту дітей". Користувачі тут же почали активно обговорювати новий знімок співака, вітаючи зі святом і засинаючи компліментами, деякі вирішили, що на фото дочки Віталія. "Яке фото", "Діти - світло в нашому житті! Зі святом!", "Зі святом всіх діток", "Ось так обернешся, а кумир твого дитинства вже з двома дітьми", - пишуть фанати.

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