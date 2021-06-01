Український телеведучий Володимир Остапчук показав кумедне літнє фото з дітьми

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, який був ведучим грандіозного шоу "Маска", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу шоумен і гуморист вирішив показати українцям, як проводить час з сином і донькою, очевидно приурочивши нове фото в мікроблозі Дню захисту дітей.

На новому знімку зоряний батько зі своїми маленькими дітьми відображені на вулиці в дощову погоду, вони зупинися в натовпі людей. Перед камерою Володимир з'явився у світлих джинсах і блакитний толстовці з капюшоном на голові. Він присів навпочіпки і посадив на коліно маленького сина – малюк теж в курточці з капюшоном на голові, мабуть, вони все ж потрапили під дощ. Поруч з татом і братом стоїть старша дочка Остапчука Емілія. Дівчинка теж гарненько закуталася, ховаючись від дощу.

У підписі до фотографії Володимир написав: "Коли купив дітям абонемент в літній басейн. Шо по температурі у Вашому місті?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зіркового телеведучого, розповідаючи про погоду у своїх містах.

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