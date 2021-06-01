Відома співачка Ані Лорак, яка вже багато років живе і працює в Росії, зустріла літо в яскравому купальнику-бікіні

Зірка українського походження поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У публікації вона висловилася про перший день літа.

"Щороку ми чекаємо цього сезону, щоб нарешті видихнути і насолодитися сонячними днями. Ми частіше гуляємо, проводимо вечори на затишних верандах і з нетерпінням чекаємо наближення відпустки. Вже плануєте, як проведете це літо? А головне, в чому?",- написала артистка.

Цей пост вона супроводила тематичним фото, на якому позує в морі. На знімку Лорак одягнена в райдужний купальник, який дозволив їй продемонструвати свою фігуру. Волосся співачка залишила розпущеним.

Шанувальники зірки тут же відреагували на цей пост.

"Шикарний купальник на шикарній Кароліні", "фігура вогонь", "ось це фігура!", "Шикарна королева", "кайфовий купальник", "Ах яка жінка", "Сонячна, яскрава і така красива. У вас така шикарна фігура", "Ваша фігура-це мрія абсолютно кожної дівчини", "Приголомшлива фігура!!! Неможливо відірвати погляд!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лорак показала себе в оригінальній сукні, що оголює її живіт і частково груди, на тлі екзотичних рослин.

Співачка подякувала шанувальникам за підтримку її нової пісні. 42-річна артистка презентувала новий трек "роздягнена" 28 травня.

Нагадаємо, Ані Лорак у сукні з розрізом і ланцюгами поділилася своєю радістю: «Торкає...».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак у суперкороткій сукні побешкетувала в гримерці, показавши засмагле декольте: кадри.

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