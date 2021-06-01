Українська співачка SLAVIA з нагоди початку літа поділилася яскравим сонячним фото, на якому показала свою фігуру в купальнику

Ярослава Хома (справжнє ім'я співачки), яка зараз перебуває в процесі розлучення з музикантом DZIDZIO (Михайлом Хомою), поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому співачка порадувала шанувальників новим фото, пише Politeka.net.

На знімку зірка позує, сидячи в басейні. На ній цілісний червоний купальник з білим написом і глибоким декольте. Волосся співачки виявилися вологими через воду, а на її обличчі не видно слідів косметики. Ярослава заплющилася, піднявши обличчя до сонця, і досить посміхається.

У декольте співачка засунула ніжну білу квітку, яка надала її образу унікальний шарм.

"Нехай літо буде теплим", - підписала знімок SLAVIA.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її публікацію.

"Така мила", "Квіточка!", "Красотулечка", "яка ви красива!", "Вітаю тебе з літом", "Теплого сонячного літа!", "Чарівно", "де ви були раніше?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що SLAVIA виклала в мережу знімок, на якому з'явилася в досить сміливому образі.

Перед камерою вона з'явилася в короткій шкіряній спідниці чорного кольору і яскравій помаранчевій блузці, поверх якої накинула темний піджак.

Нагадаємо, колишня дружина Дзідзьо Slavia в шкіряному міні дала українкам "урок": "Не соромся цього...".

Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила висловитися про дружину, з якою у них конфлікт: "Я бажаю...".

Також Politeka писала, що SLAVIA, яка розлучається з Дзідзьо, показала, що з нею сталося: «Символічна зустріч».