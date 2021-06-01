Популярна українська співачка Аліна Гросу показала себе без косметики і з дитиною на руках

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Публікацію Гросу присвятила Міжнародному дню захисту дітей, який відзначають 1 червня.

На фото Аліна позує з головною дитиною у своєму житті на даний момент - своїм трирічним братом Мішею. Співачка тримає його на руках, а хлопчик задумливо дивиться кудись вдалину.

На цьому знімку Гросу показала себе в максимально природному вигляді. На ній проста біла футболка, а її волосся вільно спадають на плечі без всяких укладок. На обличчі у співачки не помітно ніякої косметики, через що на її носі і щоках можна навіть розглянути веснянки.

"З Днем захисту дітей, дорогі мої!",- підписала фото знаменитість.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Які ви тут гарненькі ... щирі", "наймиліше фото", "ви така красуня без макіяжу і фільтрів побільше таких фото, а брат просто мімімі", "Ляля з пупсом", - пишуть люди.

Раніше Гросу з розпущеними локонами, акуратним макіяжем і в чорній сукні з елегантним декольте показала свою «нову» сторону, точніше, як їй незвично робити фото з іншого боку. Дещо незадоволено, Аліна позувала з нового для себе ракурсу.

Нагадаємо, що Аліна Гросу з незадоволеним обличчям показала себе з "неробочої" сторони, рідкісне фото: "Знайомтеся...".

Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки": "Магія".