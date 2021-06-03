Мама "Холостячки" Ксенії Мішиної Наталя приголомшила подробицями особистого життя дочки

Дитинство 31-річної актриси, як відомо пройшло в Севастополі, де вона й народилася. Мама Мішиної, ставши гостею програми "Українські сенсації", розповіла, що Ксенія була дуже активною дитиною. Одного разу з нею стався нещасний випадок, який змусив жінку неабияк понервувати, передає Politeka.net.

Наталя повідала про те, як невинна гра в бадмінтом закінчилася купою травм для її дочки та лікарнею.

"Грали вони в бадмінтон, і воланчик ненавмисно кудись полетів на дерево... А біля дерева був двоповерховий будиночок. І саме їй довелося лізти за воланчиком. Коли вона злазила, гілка обломилася і... вниз, як Винник Пух, але без кульки. Все було розірвано, ніс зламаний, губа роздерта, зуби... з ними теж проблема була. Ми лежали в дитячому комплексі, але благополучно все закінчилося, нічого страшного, все пройшло", - згадує жінка.

Раніше ми розповідали, в ефірі цієї ж програми Мішина показала своє перше житло в столиці, куди переїхала з рідного Криму в надії підкорити акторську сцену. Дівчина жила на задвірках Києва в непримітному будиночку з забитими вікнами та дахом, обтягнутим клейонкою. Більш того, в будинку було відсутнє опалення.

"Ось, ця хатинка на курячих ніжках, де жила Ксенія Мішина... Нас тут жило чоловік шість, було дуже холодно, будинок взагалі без опалення", - розповідала зірка.

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