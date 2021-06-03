Мама "Холостячки" Ксении Мишиной Наталья огорошила подробностями личной жизни дочери

Детство 31-летней актрисы, как известно прошло в Севастополе, где она и родилась. Мама Мишиной, став гостьей программы "Українські сенсації", рассказала, что Ксения была очень активным ребенком. Однажды с ней произошел несчастный случай, который заставил женщину изрядно понервничать, передает Politeka.net.

Наталья поведала о том, как безобидная игра в бадминтом окончилась кучей травм для ее дочери и больницей.

"Играли они в бадминтон, и воланчик нечаянно куда-то улетел на дерево... А возле дерева был двухэтажный домик. И именно ей пришлось лезть за воланчиком. Когда она слезала, ветка обломилась и... вниз, как Винник Пух, но без шарика. Все было разодрано, нос сломан, губа разодрана, зубы... с ними тоже проблема была. Мы лежали в детском комплексе, но благополучно все закончилось, ничего страшного, все прошло", - вспоминает женщина.

Ранее мы рассказывали, в эфире этой же программы Мишина показала свое первое жилье в столице, куда переехала из родного Крыма в надежде покорить актерскую сцену. Девушка жила на задворках Киева в неприметном домике с заколоченными окнами и крышей, обтянутой клеенкой. Более того, в доме отсутствовало отопление.

"Вот, эта избушка на курьих ножках, где жила Ксения Мишина... Нас тут жило человек шесть, было очень холодно, дом вообще без отопления", - рассказывала звезда.

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