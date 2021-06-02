Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес засвітилася в компанії екс-коханця, з яким знову зійшлася

Як відомо, популярний актор Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зустрічалися в далекому 2002 і по 2004 роки, причому пара навіть була заручена. Проте, справа до весілля так і не дійшла – вони скасували її за кілька днів до призначеної дати, пославшись на громадський тиск.

Після розставань зі своїми коханими зірки знову помітили разом — вони влаштували побачення в ресторані в Західному Голлівуді. Кадри з таємницею зустрічі з'явилися в Instagram.

Як можна помітити, щаслива пара приїхала на автомобілі Бена і зайшла в заклад за руки. У нові відносини зірки вплуталися досить швидко, адже всього пару тижнів тому стало відомо про те, що Лопес самотня – вона без публічного скандалу розійшлася з Алексом Родрігесом.

"Вони дуже щасливі разом", - підкреслило джерело в коментарі журналу People. З його слів, Бен і Дженніфер "потроху починають говорити про майбутнє".

Раніше ми писали, в стильному образі зірці вдалося не тільки підкреслити засмагле тіло, але ще і підтягнуті форми, стрункі ноги і в принципі добре складену фігуру після численних тренувань. Через занять Лопес стала відчувати себе впевнено і розкуто. Тому на високих підборах в міні-вбранні блищала у всій красі.

Акуратна укладка, яскрава помада і правильно підібрані аксесуари зробили Лопес ще молодше, ніж раніше. Такі кадри, до слова, часто з'являються в Instagram, користувачам подобається обговорювати спосіб життя 51-річної співачки.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

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