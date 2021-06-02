Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась в компании экс-любовника, с которым снова сошлась

Как известно, популярный актер Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в далеком 2002 и по 2004 года, причем пара даже была помолвлена. Тем не менее, дело до свадьбы так и не дошло – они отменили ее за несколько дней до назначенной даты, сославшись на общественное давление.

После расставаний со своими возлюбленными звезды снова заметили вместе — они устроили свидание в ресторане в Западном Голливуде. Кадры с тайной встречи появились в Инстаграм.

Как можно заметить, счастливая пара приехала на автомобиле Бена и зашла в заведение за руки. В новые отношения звезды ввязались довольно быстро, ведь всего пару недель назад стало известно о том, что Лопес одинока – она без публичного скандала разошлась с Алексом Родригесом.

"Они очень счастливы вместе", - подчеркнул источник в комментарии журналу People. С его слов, Бен и Дженнифер "понемногу начинают говорить о будущем".

Ранее мы писали, в стильном образе звезде удалось не только подчеркнуть загорелое тело, но еще и подтянутые формы, стройные ноги и в принципе хорошо сложенную фигуру после многочисленных тренировок. Из-за занятий Лопес стала чувствовать себя уверенно и раскованно. Поэтому на высоких каблуках в мини-наряде блистала во всей красе.

Аккуратная укладка, яркая помада и правильно подобранные аксессуары сделали Лопес еще моложе, чем раньше. Такие кадры, к слову, часто появляются в Инстаграм, пользователям нравится обсуждать образ жизни 51-летней певицы.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".