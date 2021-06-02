Відома французька модель Тіна Кунаки, Молода дружина актора Венсана Касселя, постала в цікавому образі

Популярна модель і відомий актор познайомилися під час відпочинку у 2015 році, коли Тіні було 18 років, повідомляє Politeka.net. Венсан Кассель відразу закохався в молоду красуню.

Пара одружилася і зараз виховує маленьку дочку.

Кунакі продовжує будувати кар'єру моделі, вибираючи найцікавіші образи. Так, цього разу артистка опублікувала фото, на якому постала з оголеними плечима. На голові у красуні були чорні роги - незвичний капелюшок.

Модель заворожувала гарячим образом, відкривши пухкі губи.

"Як дитина", - написала Тіна іспанською.

За дві години публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Це більше, ніж можна собі уявити", " Оооо ... Я люблю .... крихіток... 😜 😜 😜 ", "Ідеальна«", "Я люблю тебе, чесно»," дуже непогано», "крихітко!!! Ти Небесна😍 😍 😍", "бачив тебе в готелі, твоя сім'я така красива", "закоханий в тебе", "Вау, ти така красива", "завжди 😍", "номер один Тіна👏 🔥 🙌❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тіна Кунакі починала свій шлях в модельному бізнесі по випадковості. У віці 12 років її на пляжі помітив фотограф, але батьки тоді не особливо хотіли, щоб вона позувала. А в 15 - вона переїхала в Мадрид, тому що закохалася в хлопця, який там жив. Там вона знайшла роботу моделлю і підписала свій перший контракт.

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