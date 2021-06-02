Известная французская модель Тина Кунаки, молодая жена актера Венсана Касселя, предстала в интересном образе
Популярная модель и известный актер познакомились во время отдыха в 2015 году, когда Тине было 18 лет, сообщает Politeka.net. Венсан Кассель сразу влюбился в молодую красотку.
Пара поженилась и сейчас воспитывает маленькую дочь.
Кунаки продолжает строить карьеру модели, выбирая самые интересные образы. Так, в этот раз артистка опубликовала фото, на котором предстала с оголенными плечами. На голове у красотки были черные рога - необычная шляпка.
Модель завораживала горячим образом, приоткрыв пухлые губы.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
Дженнифер Лопес в кожаной мини-юбке даст фору молодым красоткам: "Безупречная какая"
Взорвался надувной батут, на котором играли дети: за жизнь двух девочек борются врачи, кадры
Трагически оборвалась жизнь 15-летнего внука Олега Филимонова, что известно: "Играл на площадке"
"КАК РЕБЕНОК", - написала Тина на испанском.
За два часа публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.
«Это больше, чем можно себе представить», «Оооо ... Я люблю .... крошек... 😜😜😜», «Идеальная 😍😍😍», «Я люблю тебя, честно», «очень неплохо», "Детка !!! Ты небесная 😍😍😍", "видел тебя в отеле, твоя семья такая красивая", "Влюблен в тебя", "Вау, ты такая красивая", "всегда 😍", "Номер один Тина 👏🔥🙌❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Тина Кунаки начинала свой путь в модельном бизнесе по случайности. В возрасте 12 лет ее на пляже заметил фотограф, но родители тогда не особенно хотели, чтобы она позировала. А в 15 - она переехала в Мадрид, потому что влюбилась в парня, который там жил. Там она нашла работу моделью и подписала свой первый контракт.
Напомним, молодая жена Венсана Касселя кардинально изменила имидж после поездки в Киев
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Венсана Касселя удивила своим неожиданным появлением в Киеве
Также Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя на пляже задала тренд зеленым мини-бикини