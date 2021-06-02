Известная французская модель Тина Кунаки, молодая жена актера Венсана Касселя, предстала в интересном образе

Популярная модель и известный актер познакомились во время отдыха в 2015 году, когда Тине было 18 лет, сообщает Politeka.net. Венсан Кассель сразу влюбился в молодую красотку.

Пара поженилась и сейчас воспитывает маленькую дочь.

Кунаки продолжает строить карьеру модели, выбирая самые интересные образы. Так, в этот раз артистка опубликовала фото, на котором предстала с оголенными плечами. На голове у красотки были черные рога - необычная шляпка.

Модель завораживала горячим образом, приоткрыв пухлые губы.

"КАК РЕБЕНОК", - написала Тина на испанском.

За два часа публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

«Это больше, чем можно себе представить», «Оооо ... Я люблю .... крошек... 😜😜😜», «Идеальная 😍😍😍», «Я люблю тебя, честно», «очень неплохо», "Детка !!! Ты небесная 😍😍😍", "видел тебя в отеле, твоя семья такая красивая", "Влюблен в тебя", "Вау, ты такая красивая", "всегда 😍", "Номер один Тина 👏🔥🙌❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Тина Кунаки начинала свой путь в модельном бизнесе по случайности. В возрасте 12 лет ее на пляже заметил фотограф, но родители тогда не особенно хотели, чтобы она позировала. А в 15 - она переехала в Мадрид, потому что влюбилась в парня, который там жил. Там она нашла работу моделью и подписала свой первый контракт.

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