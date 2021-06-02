Зірка популярного серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі показала елегантний повсякденний образ в компанії чотириногого красеня

37-річна актриса турецько-німецького походження свого часу прославилася на весь світ завдяки головній ролі в популярному серіалі «Величне століття». Тоді вона зіграла привезену до Туреччини з Криму Роксолану-Хюррем Султан.

З моменту її зйомок в серіалі пройшло вже багато років, проте шанувальники досі з великим інтересом стежать за творчістю актриси і її сторінками в соцмережах. У свою чергу, Узерлі намагається радувати їх свіжими фото.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася черговим знімком в Instagram. На ньому вона позує в елегантному образі для холодної погоди.

Так, Узерлі сидить на диванчику в чорних брюках і акуратному білому пальто. Волосся актриси спадають на плечі пишним оберемком маленьких кучериків. Мер'єм доповнила свій образ легким макіяжем, який лише підкреслив її красу.

Поруч з актрисою на фото позує фотогенічний пес, який не може не привернути до себе увагу.

Шанувальники знаменитості тут же відреагували на її пост.

"Хюррем Сутлан", "зірка", "Ну, дуже люблю", "Мері, любов моя, я так сильно тебе люблю", "Люблю тебе, ангел", "Мер'єм, ти зовсім не старієш", - пишуть люди.

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