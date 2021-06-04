Відомий український співак Дмитро Монатік, який є одним з найпопулярніших виконавців в Україні, засвітився на своєму шикарному автомобілі

Як пише Politeka.net, теле - і радіоведучий на Люкс ФМ Слава Дьомін під'їхав до Монатіка на світлофорі, і в очікуванні зеленого світла перекинулися парою фраз. Так, у своєму акаунті в Instagram Дьомін поділився кадрами світської бесіди.

На свіжому відео Монатік сидить за кермом красивого авто. Відзначимо, як раніше повідомляти ЗМІ, Монатік нібито володіє Jaguar I-PACE вартістю понад 2 мільйони гривень. Співака і хореографа підкорили швидкість, технологічність і дизайн автомобіля. Судячи з усього, Дмитро йде в ногу з часом і віддає перевагу сучасним і новаторським автомобілям.

"Світські бесіди на світлофорі", - забавно підписав відео зустрічі Дьомін.

Цікаво, що на офіційному сайті автомобіль JAGUAR I-Pace s коштує приблизно 2 255 000 гривень у заводській комплектації: цифрова віртуальна панель приладів, інформаційно-розважальна система Pivi Pro, бездротовий зарядний пристрій для гаджетів, система безключового доступу до автомобіля, двері багажного відділення з електроприводом, Обігрів вітрового скла, шкіряне кермо з підігрівом.

Раніше ми писали, що дружина Дмитра Монатіка засвітила в сторіс їх «сімейне гніздечко». Територія будинку музиканта знаходиться прямо посеред поля, з усіх боків йде будівництво і знаходиться безліч незаселених будівель. Сам котедж двоповерховий. Він побудований в класичному стилі з гаражем на одну машину.

Нагадаємо, що суддя "Голосу країни" Монатік насмішив Дорофєєву з Дантесом, виділяючись під Go_A: "цю-вію...".

А ще Politeka писала, що суддя "Голосу країни" Монатік показав унікальні кадри своєї репетиції: "обожнюю цю частину...".

Також Politeka повідомляла, що дружина Монатіка повернулася в місце слави чоловіка, кадри:»як же було чудово...".