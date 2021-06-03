Відома співачка Анастасія Приходько, яка ретельно приховувала третю вагітність, зізналася, як доглядає за обличчям

Як повідомляє Politeka.net, артистка, яка зовсім недавно стала мамою втретє, новим одкровенням про дітей на своїй сторінці в Instagram. Так, зірка зважилася показати своє обличчя в 34 роки і розповісти, що робить для молодості шкіри обличчя. І зізналася, що дуже хоче підправити асиметрію обличчя.

"І так, все по-чесному, як і обіцяла👇 що я робила зі своїм обличчям? ❌Нічого! Ви б знали, як мені ваші коментарі, як бальзам на душу! Так приємно було читати😘 Знаю, знайдуться, хто скаже "ой, не треба локшину на вуха" ️ ️ серйозно, ви ж знаєте мене, я за свої слова завжди у відповіді! Ніяких ботоксів, підтяжок і розтяжок на мені зараз немає. Губи теж не колола! Хоча, дуже хочу підправити асиметрію з часом👌 Ну, немає в світі жінки, яка буде завжди задоволена собою😅", - пише Приходько.

За словами зірки, вона не проти косметологів, догляду за собою і різних там уколів, коли є можливість, коли це потрібно або просто коли хочеться!

"Знаєте чому? Тому, що це ваше життя, ваші рішення і Ваші гроші! Не дивіться на інших, приймайте рішення так, щоб було добре вам! Не заради когось, а в першу чергу заради себе коханої☺ Просто Поки я вибирала бути собою природною! Мені це ближче. Я за адекватне справжнє дорослішання. Ви думаєте, мене ображали слова під постом тих, хто говорив, що я виглядаю старше, ніж мені є? Та заради Бога! Я то собі подобаюся, просто невиспана трохи 🙈 😂 решта - смаківщина👆 ",- написала Приходько.

Нещодавно Приходько зізналася, що в пологовий будинок їхала з вагою 70 кг, а за два місяці вже важить 54 кг.вона дотримується дієти для годуючих мам. Але закликає мам не соромитися обвислих форм.

Як відомо, що у Приходька є старша дочка Нанна, син Гордій, а в квітні цього року вона народила ще одного хлопчика, якого назвали Лука. З недавніх пір співачка вирішила відверто розповідати про своє материнство і ділитися чесними фото з життя матері.

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Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

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