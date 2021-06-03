Известная певица Анастасия Приходько, которая тщательно скрывала третью беременность, призналась, как ухаживает за лицом

Как сообщает Politeka.net, артистка, которая совсем недавно стала мамой в третий раз, новым откровением о детях на своей странице в Инстаграм. Так, звезда решилась показать свое лицо в 34 года и рассказать, что делает для молодости кожи лица. И призналась, что очень хочет подправить ассиметрию лица.

"И так, всё по-честному, как и обещала👇 Что я делала со своим лицом? ❌Ничего! Вы бы знали, как мне ваши комментарии, как бальзам на душу! Так приятно было читать😘 Знаю, найдутся, кто скажет «ой, не надо лапшу на уши»🤦‍♀️ серьезно, вы ж знаете меня, я за свои слова всегда в ответе! Никаких ботоксов, подтяжек и растяжек на мне сейчас нет. Губы тоже не колола! Хотя, очень хочу подправить ассиметрию со временем👌 Ну, нет в мире женщины, которая будет всегда довольна собой😅", - пишет Приходько.

По словам звезді, она не против косметологов, ухода за собой и различных там уколов, когда есть возможность, когда это нужно или просто когда хочется!

"Знаете почему? Потому, что это ваша жизнь, ваши решения и ваши деньги! Не смотрите на других, принимайте решения так, чтоб было хорошо вам! Не ради кого-то, а в первую очередь ради себя любимой🥰 Просто пока я выбирала быть собой естественной! Мне это ближе. Я за адекватное настоящее взросление. Вы думаете, меня обижали слова под постом тех, кто говорил, что я выгляжу старше, чем мне есть? Та ради Бога! Я то себе нравлюсь, просто невыспанная немного🙈😂 остальное - вкусовщина👆 ", - написала Приходько.

Недавно Приходько призналась, что в роддом ехала с весом 70 кг, а за два месяца уже весит 54 кг. Она придерживается диеты для кормящих мам. Но призывает мам не стесняться обвисших форм.

Как известно, что у Приходько есть старшая дочь Нанна, сын Гордей, а в апреле этого года она родила еще одного мальчика, которого назвали Лука. С недавних пор певица решила откровенно рассказывать о своем материнстве и делиться честными фото из жизни матери.

Напомним, Настя Приходько призналась, почему ей пришлось скрывать третью беременность: "Я постоянно плакала"

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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