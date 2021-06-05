Екс-фаворитка "Холостяка 11" Михайла Заливако Юля " Зайка" торкнулася дуже важливу тему в своєму новому пості

27-річна дівчина, яка після проекту стрімко втратила у вазі, ризикнула показати відверте фото, на якому позувала лише в спідниці, прикривши пікантні місця руками. Знімок Юля опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram, звернувшись у підписі до українців, передає Politeka.net.

"Зайка" вирішила нагадати прихильницям про важливість щорічної перевірки у лікарів, на предмет такго страшної недуги, як рак молочної залози.

"Якщо тобі не плювати на себе-прочитай цей пост️️. Щорічно в Україні реєструють близько 16 тис.нових випадків захворювання на рак молочної залози. На жаль, від цього ніхто не застрахований. Правильний спосіб життя звичайно, знижує ризики, але не дає гарантій. Тому, так важливо проходити планові огляди щороку. У разі чого, час відіграє вирішальну роль. І чим раніше виявити хворобу - тим оптимістичніше прогнози... Дівчата, жінки, обіцяйте собі берегти себе☺️", - йдеться в пості.

Користувачі кинулися коментувати і дякувати екс-учасниці "Холостяка" за щирі переживання. Однак, деякі звернули увагу на те, як сильно схудла Юля після проекту.

"Юля ві аж надто худа 😮 😮 😮 - знаю (досі не можу поправитися( - Дівчина, а ви занадто прямолінійна. Ну, не можна ж так говорити людині. Він сам знає, що з ним. Іноді неправильно сказане слово може дуже нашкодити і загнати в комплекси-скільки важиш зараз і яка у тебе норма (коли відчуваєш себе в гармонії зі своїм тілом)? - моя норма від 54 до 56 кг. Зараз моя вага менше"

"Юлечка, ти чарівна дівчина.🔥 Здоров'я наше все. Його потрібно берегти. Це обов'язково. І ти юляша бережи себе"

"І фото класне і тема дуже важлива, спасибі що не соромитеся про це говорити❤️"

"Юля, з тебе картини писати треба. Фото дуже підходить під цей пост"

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