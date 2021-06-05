Экс-фаворитка "Холостяка 11" Михаила Заливако Юля "Зайка" затронула очень важную тему в своем новом посте

27-летняя девушка, которая после проекта стремительно потеряла в весе, рискнула показать откровенное фото, на котором позировала лишь в юбке, прикрыв пикантные места руками. Снимок Юля опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, обратившись в подписи к украинкам, передает Politeka.net.

"Зайка" решила напомнить поклонницам о важности ежегодной проверки у врачей, на предмет такго страшного недуга, как рак молочной железы.

"Если тебе не плевать на себя - прочти этот пост❗️. Ежегодно в Украине регистрируют около 16 тыс. новых случаев заболевания раком молочной железы. К сожалению, от этого никто не застрахован. Правильный образ жизни конечно, снижает риски, но не дает гарантий. Поэтому, так важно проходить плановые осмотры каждый год. В случае чего, время играет решающую роль. И чем раньше обнаружить болезнь - тем оптимистичней прогнозы... Девушки, женщины, обещайте себе беречь себя❣️", - говорится в посте.

Пользователи кинулись комментировать и благодарить экс-участницу "Холостяка" за искренние переживания. Однако, некоторые обратили внимание на то, как сильно похудела Юля после проекта.

"Юля ви уж слишком худая 😮😮😮 - знаю( до сих пор не могу поправиться( - Девушка, а Вы слишком прямолинейная. Ну, нельзя же так говорить человеку. Он сам знает, что с ним. Иногда неправильно сказанное слово может очень навредить и загнать в комплексы - Сколько весишь сейчас и какая у тебя норма (когда чувствуешь себя в гармонии со своим телом)? - моя норма от 54 до 56 кг. Сейчас мой вес меньше"

"Юлечка, ты прелестная девушка.🔥 Здоровье наше всё. Его нужно беречь. Это обязательно. И ты Юляша береги себя"

"И фото классное и тема очень важная, спасибо что не стесняетесь об этом говорить❤️"

"Юля, с тебя картины писать надо. Фото очень подходит под этот пост"

Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан: "Ей дедушку надо богатого..."

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