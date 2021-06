Популярна українська співачка Надя Дорофєєва відверто заговорила про особисте життя з Володимиром Дантесом

Не так давно відома артистка в шоу "Зірковий шлях" вирішила чесно розповісти про свої стосунки з чоловіком (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця). Як відомо, пара живе разом вже 6 років. Під час бесіди Надя навіть зізналася, що ніколи не хотіла жити у власному будинку, але в один момент її думка різко змінилася, тому тепер пара щаслива у власному куточку.

І хоча зірки разом вже не перший рік, вони жартома ще додають, що схожі на італійську сім'ю, адже вони не ідеальні і сварки у них теж бувають.

«Ми стали ближче з часом, з'ясовуємо стосунки, але тепер це по-іншому. Іноді ми можемо покричати трохи, але є роки, і мудрість, тепер, напевно, це ж приходить поступово. Вже немає такого на кшталт: я на зло піду в іншу кімнату ночувати, щоб тобі було неприємно. Тобто ми цим не займаємося вже".

Надя також помітила, що з мамою Дантеса теж в хороших відносинах і ніяких докорів між ними немає.

"Вона Свята свекруха. Навіть з перебором в іншу сторону. Вона не подзвонить зайвий раз. Кажу: "А коли Ви приїдете взагалі?». Вона відповідає:» так, добре, заїду", - розповіла зірка, посміхаючись.

Зараз Надя приділяє час активно не тільки сім'ї, а й сольній кар'єрі. Відповідально підходячи до концертів, зірка влаштовує великі репетиції і годинами працює в танцювальному залі.

«Ех... лежиш там зі своїми танцюристами... на їх місці повинен бути Я))😂 😂; стоп. концерт через два дні. що? 😳 ; Як же хочу до тебе... але не можу😢; так хочеться бути на концерті ждем чекаємо в Запоріжжі дуже сильно!! 🤞🏻 🔥; Ну блииииннн ...я не встиг купити квиток. Че робити...; i wish i could go to the concert😢; Скоро скоро вже😍; як швидко летить час 😍 супер❤️", - пишуть в мережі.

