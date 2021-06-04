Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова, показала свою природну красу
24-річна переможниця шоу "Холостяк" доглядає за своєю зовнішністю, відвідуючи зокрема косметологів, передає Politeka.net. Від природи Даша не може похвалитися пухкими губами, тому їй допомогли це виправити.
Гімнастка в одному зі своїх постів в Instagram розповіла, що з дитинства боролася з комплексами, а зараз вона намагається їх побороти.
"Я вважаю, що дуже здорово, коли з роками ми починаємо боротися з тим, що нам в собі не подобається, змінювати свій кругозір, внутрішній світ і навіть зовнішній, якщо від цього залежить наше душевне благополуччя", - зізналася красуня.
Зірка ТБ часто викладає кадри на яких позує з макіяжем, а також використовує фільтри. В цей же раз Ульянова показала, як виглядає в "натуральному" вигляді.
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"Це сторіс без фільтрів. Ну я ще нічого, до речі, так? Начебто нормальненько. Нормальок", - підсумувала зірка "Холостяка".
Зазначимо, Даша не тільки вдосконалює свою зовнішність в кабінеті косметолога, але також активно займається спортом. Кадри своїх тренувань гімнастка викладає в мережі.
До слова, Дівчина схильна до повноти. Ульянова в студентстві набрала вагу, але завдяки силі волі їй вдалося радикально схуднути й хвалитися зараз просто ідеальною фігурою. Зірці "Холостяка" вдалося скинути близько десяти кілограмів.
Нагадаємо, Ульянова показала, якою була до "Холостяка", різниця вражає: "Ого, така красива без надувних...".
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