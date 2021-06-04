Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком, гимнастка Даша Ульянова, показала свою естественную красоту

24-летняя победительница шоу "Холостяк" ухаживает за своей внешностью, посещая в частности косметологов, передает Politeka.net. От природы Даша не может похвастаться пухлыми губами, поэтому ей помогли это исправить.

Гимнастка в одном из своих постов в Инстаграм рассказала, что с детства боролась с комплексами, а сейчас она старается их побороть.

"Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие", - призналась красотка.

Звезда ТВ часто выкладывает кадры на которых позирует с макияжем, а также использует фильтры. В этот же раз Ульянова показала, как выглядит в "натуральном" виде.

"Это сторис без фильтров. Ну я еще ничего, кстати, да? Вроде нормальненько. Нормалек", - подытожила звезда "Холостяка".

Отметим, Даша не только совершенствует свою внешность в кабинете косметолога, но также активно занимается спортом. Кадры своих тренировок гимнастка выкладывает в сети.

К слову, девушка склонна к полноте. Ульянова в студенчестве набрала вес, но благодаря силе воли ей удалось радикально похудеть и хвастаться сейчас просто идеальной фигурой. Звезде "Холостяка" удалось сбросить около десяти килограммов.

Напомним, Ульянова показала, какой была до "Холостяка", разница впечатляет: "Ого, такая красивая без надувных...".

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».

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