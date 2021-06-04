Нова дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Горняк розкрила свій особливий секрет краси

Як передає Politeka.net, Христина завжди дуже стильно і модно одягається, захоплюючи своїх численних шанувальників. У себе в Instagram дівчина нерідко викладає свої щоденні луки.

Цього разу Христина поділилася фотографією, зробленою на вулиці. Вона позувала в світлих джинсах і вільній блакитній сорочці. Свій образ вона доповнила шовковою хусткою, яку пов'язала на голову.

"Мода - це справа важлива, але...Який гарний наряд на себе не одягни, якщо ти не ставишся до себе з любов'ю і трепетом, то і виглядати в ньому по-особливому не будеш! А як тільки полюбиш і приймеш себе, то вигляд буде на мільйони! Такий зробила для себе якось висновок", - зазначила Христина.

У коментарях Христині залишили масу захоплених слів.

"Вам дуже пасує цей образ в хустці", "Так! Звичайно згоден! Хороших і модних вихідних!", "100% згодна. Це дійсно так!", "Яка красуня", "стильна дівчина", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Горняк зважилася на незвичайну процедуру, щоб відтягнути процес старіння. Цього разу їй зробили маску, яка заклеїла рот.

Нагадаємо, що дружина Остапчука в білосніжній сукні з декольте показала гулянку з подругами: "вечір перестає бути млосним".

Як повідомляла Politeka, Остапчук "видав" ім'я їхньої майбутньої з Христиною Горняк дитини:"Моя ти мася".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в пристрасному образі показала, як дивиться на чоловіка: "хочеться, щоб Вова вас так само любив".