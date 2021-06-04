Відомий український співак і лідер гурту Dzidzio (Дзідзьо) Михайло Хома здивував зовнішнім виглядом після розлучення

Як передає Politeka.net, нещодавно артист заявив, що розлучається зі своєю дружиною Ярославою, з якою останні півроку вже не жив під одним дахом. Після публічних інтерв'ю Ярослави, в яких вона розповідала про їхні стосунки, на співака обрушилося багато критики. Ярослава розповіла, що за час існування групи Dzidzio відчувала себе в "тіні" творчості чоловіка, але зараз вона вирішила заявити про себе.

Незважаючи на це, він продовжує займатися роботою. У себе в Instagram Михайло повідомив про новий проект.

"Завтра важливий день. Ми починаємо зйомки нашого нового фільму. З Богом", - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу компліментів і відгуків. Відзначили шанувальники і зміни в зовнішності артиста.

"Дзідзьо, ти що посивів?", "Успіху всій команді!", "Буде круто, вдалих зйомок", "ще одного фільму, куди ти мене не покликав, ну супер", "прекрасний хлопець!", "Зробіть бомбу)", "Красунчик", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що в одному з останніх постів Дзідзьо показав те, про що мріє. Артист позував за роялем.

Нагадаємо, що Дзідзьо, який розлучається зі Slavia, здивував виглядом в компанії яскравої блондинки:"Сестра Таяни і Юлії Тимошенко".

Як повідомляла Politeka, Dzidzio після розлучення зі Slavia розтопив серця, з'явившись з дитиною:"нехай буде здоровенький".

Також Politeka писала, що Дзідзьо на тлі розлучення з дружиною-співачкою Slavia зацікавив Злату Огневич: "ще раз переконався...".