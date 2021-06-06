Зараз комік багато часу проводить на зйомках. Ткач бере участь у різних проектах, зокрема в серіалі "Одного разу під Полтавою", де він знімається з 2014 року.

"Майстер геніальної фотографії", - повідомив комік у підписі до нового фото.

Шанувальники зірки " Кварталу"

"Дружина вигнала з дому! Ха-Ха!", " Відмінний ракурс", "Юра, ти-красень, роби вітер далі", " Юрчик, що таке?", "Юрчик, що сталося?", "Ой, дивись не викотися", - писали під знімком коміка.



Раніше на Instagram-сторінці артиста з'явилося відео, на якому він опинився в ролі затриманого. Ткач сидів на задньому сидінні авто, поки його допитував поліцейський.

"Ви нічого не доведіть. Це був не я. нічого не було», - заявив Ткач у відповідь на розпитування людини, яка знімала відео.

Нагадаємо, що Ткач з " Квартал 95 "в компанії відомої блондинки змусив Нікітюк з Астаф'євою обімліти:" Опачки".

Як повідомляла Politeka, настраждані Юрій Ткач і зірка "жіночого кварталу" дали українцям пораду дня: "сидіть вдома".

Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "із загрозливою гримасою пустив у хід кулаки:"Юрчик злий".