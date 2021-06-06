Комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач поделился снимком со съемок

Как передает Politeka.net, новое фото артист опубликовал на своей страничке в Instagram.

Cейчас комик много времени проводит на съемках. Ткач принимает участие в различных проектах, в частности в сериале "Одного разу під Полтавою", где он снимается с 2014 года.

Сейчас полным ходом идут съемки нового сезона, а забавными кадрами артист регулярно делится в соцсетях.

"Мастер гениальной фотографии", - сообщил комик в подписи к новому фото.

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Поклонники звезды "Квартала"

"Жена выгнала из дома! Ха - Ха!", " Отличный ракурс", "Юра, ты - красавчик, делай ветер дальше", "Юрчик, что такое?", "Юрчик, что случилось?", "Ой, смотри не выкатись", - писали под снимком комика.

Ранее на Инстаграм-страничке артиста появилось видео, на котором он оказался в роли задержанного. Ткач сидел на заднем сидении авто, пока его допрашивал полицейский.

«Вы ничего не докажите. Это был не я. Ничего не было», - заявил Ткач в ответ на расспросы человека, который снимал видео.

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" в компании известной блондинки заставил Никитюк с Астафьевой обомлеть: "Опачки" .

Как сообщала Politeka, настрадавшиеся Юрий Ткач и звезда "Женского квартала" дали украинцам совет дня: "Сидите дома".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" с угрожающей гримасой пустил в ход кулаки: "Юрчик злой".