Cейчас комик много времени проводит на съемках. Ткач принимает участие в различных проектах, в частности в сериале "Одного разу під Полтавою", где он снимается с 2014 года.

Сейчас полным ходом идут съемки нового сезона, а забавными кадрами артист регулярно делится в соцсетях.