Звезды "Квартал 95" Юрий Ткач и Ирина Сопонару обратились к украинцам

Популярные артисты активно задействованы в съемках разных проектов и сериалов, сообщает Politeka.net. В частности, сейчас оба снимаются в сериале "Одного разу під Полтавою", но их ждала неудача.

Соответсвующее видео Ткач обнародовал в сторис своего Инстаграм. Артист позировал в халате, как и его коллега.

"Что хотелось сказать с самого утра? Вчера собирались снимать "Одного разу під Полтавою", а снимать невозможно, потому что "колотун" бешеный", - рассказал Ткач.

А далее артист показал Ирину, которая обратилась к украинцам.

"Совет дня: сидите дома под одеялом", - сказала Сопонару.

Настрадавшиеся звезды "Квартал 95" отметили, что сейчас на улице всего +12, а ведь на дворе уже второе июня.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Юрий Ткач начинал свой путь с игры в команде КВН. В 2013 году он стал сниматься, как актер "Квартал 95" в ситкоме «Країна У». Там он исполнил роль Юры, мужа Яринки (Ирина Сопонару), а в 2014 году эта "парочка" появилась в собственном спин-оффе Одного разу під Полтавою".

Также артист участвует в разных проектах на украинском ТВ. В частности в шоу "Танці з зірками", где продержался семь эфиров. Артист рассказал, что во время репетиции что-то случилось с его мышцей и он не мог становиться на носок, поэтому пришлось обращаться к медикам, которые ставили ему 5-10 уколов ежедневно.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" в компании известной блондинки заставил Никитюк с Астафьевой обомлеть: "Опачки".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" в непривычном образе показал украинцам свою "штуку", озадачив вопросом: "Какое-то недоразумение".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" удивил поведением за кулисами, не сдержав порыва чувств: "Разошелся прям".