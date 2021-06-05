Колишній хлопець співачки Мішель Андраде, учасник останнього сезону "Голосу країни" Микита Ломакін презентував свій новий кліп

Як повідомляє Politeka.net, Ломакін прославився в дуже юному віці, коли засвітився в шоу «X-Фактор». Цього року він взяв участь у "Голос країни 11". До слова, саме на першому проекті він познайомився з майбутньою зіркою Мішель Андраде. На той момент обидва були підлітками.

Днями Микита Ломакін представив свій новий кліп, який для нього зняв молодий кліпмейкер. На перших же кадрах анонсу в кліпі артиста постали напівоголені дівчата.

"Прем'єра", - підписав відео артист.

В коментарях відео-роботу розкритикували. Втім, знайшлися і ті, кому кліп сподобався.

"Психоделіка прям. Я б таке почитала))) всі ж помітили Светика?", "Те почуття коли у Микити Ломакіна кліп крутіше ніж у багатьох українських топ зірок», «Липкий хлопчик, який намагається кричати про те, що він вже чоловік. Кліп дорогий, але пісня не зрозуміло для кого", "На Свєті - образ Тіни Кароль з кліпу Скандал!», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що у вокальному шоу Ломакін був у команді Тіни Кароль, але до фіналу він не дійшов.

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