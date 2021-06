Популярний Молдавський співак Дан Балан почав роботу над новим проектом, уникаючи уваги шанувальників

Довгий час артист не показував себе в мережі і припинив публікувати нові фото, уникаючи зайвих чуток. Незважаючи на те, що зйомки «голосу» вже давно закінчилися, а в якості судді Дан вже не виступає, фанати продовжують йому приписувати роман з Тіною Кароль.

Артисти ніяк не коментували подібне, хоча з часом стало ясно: це була лише хороша гра для публіки.

Зараз співак зайнятий іншими проектами, активно займається новою роботою, яку вже реалізує, але не розкриває секретів про свої починання. На фан-акаунті не так давно з'явилося свіже фото з чоловіком:

"Фото зі зйомок нового проекту з дітками. ✔Ірина Донецька. Чекаєте!?🥰 😍 😉 "- йдеться у підписі до кадру.

Шанувальники відповіли відразу:

"Милашки 😍; так, коли планується?; Хочеться швидше побачити🐰; when will the premiere be?; яка краса; скоріше б».

Зазначимо, також раніше Балан, який нещодавно спростував чутки про роман з українською дівою Тіною Кароль, показав силу розтяжки. На фан-сторінці Дана шанувальники опублікували дивовижні кадри з концертів.

Виявилося, що Дан той ще гімнаст і витворяє перед публікою таке, що складно повірити. На знімках видно, що під час своїх концертів артист не тільки співає, але ще і демонструє свої чудові шпагати в стрибках. Так, на одному зі знімків видно, що Балан учуділ такий шпагат на якомусь модному показі-за ним видно купку моделей.

