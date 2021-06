Популярный молдавский певец Дан Балан начал работу над новым проектом, избегая внимания поклонников

Долгое время артист не показывал себя в сети и прекратил публиковать новые фото, избегая лишних слухов. Несмотря на то, что съемки «Голоса» уже давно закончились, а в качестве судьи Дан уже не выступает, фанаты продолжают ему приписывать роман с Тиной Кароль.

Артисты никак не комментировали подобное, хотя со временем стало ясно: это была лишь хорошая игра для публики.

Сейчас певец занят другими проектами, активно занимается новой работой, которую уже реализует, но не раскрывает секретов о своих начинаниях. На фан-аккаунте не так давно появилось свежее фото с мужчиной:

«Фото со съемок нового проекта с детками. ✔Ирина Донецкая. Ждете!?🥰😍😉» - говорится в подписи к кадру.

Поклонники ответили сразу:

«Милашки 😍; Да, когда планируется?; Хочется побыстрее увидеть🐰; when will the premiere be?; какая красота; скорей бы».

Отметим, также ранее Балан, который недавно опроверг слухи о романе с украинской дивой Тиной Кароль, показал силу растяжки. На фан-странице Дана поклонники опубликовали удивительные кадры с концертов.

Оказалось, что Дан тот еще гимнаст и вытворяет перед публикой такое, что сложно поверить. На снимках видно, что во время своих концертов артист не только поет, но еще и демонстрирует свои великолепные шпагаты в прыжках. Так, на одном из снимков видно, что Балан учудил такой шпагат на каком-то модном показе – за ним видно кучку моделей.

