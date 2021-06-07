Колишня дружина і партнерка по бізнесу репера Потапа Ірина Горова несподівано висловилася про стосунки з Ексом

Про це вона розповіла в інтерв'ю DOROTHY, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Ірина зізналася, що розлучення далося подружжю не просто, при цьому вона продовжує захоплюватися Потапом як артистом і творчою особистістю.

"Сказати про те, що я відразу, і він відразу розійшлися і давай будемо дружити – звичайно ж, ні. Але творчі люди-вони Інші. Можна розлюбити, не так надихатися як чоловіком, але він Творець на 100%", – поділилася одкровеннями Горова.

За словами Ірини, їх творчий союз неможливо розірвати, тому що вона шалено в нього вірить і їй дуже подобається те, що він робить.

До слова, Ірина є успішним українським продюсером. Вона прийшла в український шоу-бізнес разом зі своїм чоловіком Потапом, якому пізніше народила сина Андрія. Вони одружилися в 1999 і після розставання залишилися в дуже хороших відносинах.

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Нагадаємо, що колишня дружина Потапа Горова відвезла Дорофєєву до океану, вразивши кадрами:"Наді знову 25".

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