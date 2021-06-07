Бывшая жена и партнерша по бизнесу рэпера Потапа Ирина Горовая неожиданно высказалась об отношениях с эксом

Об этом она рассказала в интервью DOROTHY, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ирина призналась, что развод дался супругам не просто, при этом она продолжает восхищаться Потапом как артистом и творческой личностью.

"Сказать о том, что я сразу, и он сразу разошлись и давай будем дружить – конечно же, нет. Но творческие люди – они другие. Можно разлюбить, не так вдохновляться как мужчиной, но он творец на 100%", – поделилась откровениями Горовая.

По словам Ирины, их творческий союз невозможно разорвать, потому что она безумно в него верит и ей очень нравиться то, что он делает.

К слову, Ирина является успешным украинским продюсером. Она пришла в украинский шоу-бизнес вместе со своим мужем Потапом, которому позже родила сына Андрея. Они поженились в 1999 и после расставания остались в очень хороших отношениях.

Ранее мы писали, что дочка Ирины Горовой, которую она родила до брака с Потапом, поделилась архивными кадрами с мамой. Девушка решила вспомнить, как выглядела мама-красавица в нулевых годах.

Напомним, что бывшая жена Потапа Горовая увезла Дорофееву к океану, поразив кадрами: "Наде снова 25".

Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа рассказала, какой на самом деле ее бывший: "Навсегда влюбил в себя...".

Также Politeka писала, что Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал...".