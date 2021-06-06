Відома співачка Віра Брежнєва показала себе справжню в прочиненому світлому халаті

Популярна виконавиця звикла розповідати про себе на сторінці в Instagram, а також публікувати особисті кадри з концертів, відпочинку та підготовки до нових заходів. Оскільки Віра може похвалитися вельми яскравою зовнішністю і стрункою фігурою, дуже часто за такі фото її критикують в мережі.

Не звертаючи увагу на хейтерів, Брежнєва продовжує хвалитися в мережі знімками, якими б їй хотілося поділитися. Одним з таких особистих кадрів стало фото віри в домашньому і невимушеному образі.

Зараз виконавиця перебуває на відпочинку, тому вирішила показати, як після насиченого дня вона відпочиває. У білому халаті з оригінальним принтом Віра з'явилася перед дзеркалом. Рукою вона прикрила обличчя, а волосся зав'язала в недбалий пучок. Кадр вийшов максимально природним, а через позу виконавиці шанувальники змогли розглянути її стрункі ноги.

"Після такого дня - ванна - ідеальне завершення", - пише Віра.

Також артистка порадувала своїх фанатів яскравими ранковими кадрами, на яких показалася у всій красі. Віра виклала стильне фото, а також відеоколаж, на яких хвалиться своїм новим образом.

Так, на знімку, який Віра зробила сама, вона відображена в домашній обстановці. Перед камерою красуня з'явилася в модному світлому ТОПі, який оголив витончені плечі, а на її шиї видно вишукану прикрасу-ланцюжок, яку на відео зірка показує. Найбільше уваги привертає яскравий макіяж співачки з зеленими тінями на очах і мерехтливою помадою.

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