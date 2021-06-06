Українська телеведуча Леся Нікітюк показала знімки з ванної зі своїм домашнім улюбленцем

Відповідні кадри знаменитість розмістила в сторіз Інстаграма, передає Politeka.net.

У неділю, кинувши всі справи Леся Нікітюк поїхала до рідних у Хмельницький, щоб провідати свою собаку породи вест-хайленд-вайт-тер'єр на прізвисько Рафік.

У зв'язку з ненормованим графіком і роз'їздами її вихованець майже постійно знаходиться на перетримці у її батьків.

Насамперед, коли Леся побачила чотирилапого друга, вона вирішила його викупати.

На першому знімку Нікітюк миє Рафіка водою використовуючи спеціальний шампунь для собак. Потім вона його вийняла з ванної.

"Не знаю, як витирається ваша собака, але моя так. Животик витирай і спинку", - каже ведуча.

На наступному знімку вона сушить пса феном.

А після цього показує остаточний результат.

Відомо, що Леся називає свого чотирилапого друга меценатом, так як він заробляє їй гроші на рекламі і зйомках. Відомо, що Леся влаштувала для Рафіка навіть справжню кімнату в своїй квартирі, а також у песика є свій власний Instagram-канал, в якому вдячна господиня публікує фото свого "мецената".

Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк з великим розрізом нарвалася на зауваження через безглузду помилку: "і ніяк інакше!".

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