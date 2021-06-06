Артист з "Дизель шоу" і відомий КВК-щик Сергій Писаренко показала себе в несподіваному вигляді
Фотоколаж російська знаменитість розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Так, артист з Росії, який останнім часом є частиною команди "Дизель шоу" приміряв на собі вуса.
Після того, як він запостив фото з вусами і без них, він вирішив звернутися до шанувальників, щоб дізнатися їхню думку щодо своєї зовнішності, адже як виявилося, артист не може до кінця визначитися.
"Так і не можу визначитися..... краще з вусами ? Або краще без вусів?",- запитав він у фанатів.
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Фоловери вже коментують. Деякі порівняли його з вусами з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, інші побачили в ньому схожість в прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим.
Інші і зовсім переконані, що вуса старять Сергія Писаренка і йому краще без них.
"Молодий Лукашенко",
"Незрівнянна схожість.Запропонуй Лукашенко працювати двійником.👏",
"Олександр Григорович",
"На Пєскова самі",
"З вусами солідніше, але якось вуса все ж старять.Молодість найближче вам до лиця.Не поспішайте старіти",
"Без вусів краще",
"З вусами брутал", - висловилися в мережі.
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