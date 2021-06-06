Артист з "Дизель шоу" і відомий КВК-щик Сергій Писаренко показала себе в несподіваному вигляді

Фотоколаж російська знаменитість розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Так, артист з Росії, який останнім часом є частиною команди "Дизель шоу" приміряв на собі вуса.

Після того, як він запостив фото з вусами і без них, він вирішив звернутися до шанувальників, щоб дізнатися їхню думку щодо своєї зовнішності, адже як виявилося, артист не може до кінця визначитися.

"Так і не можу визначитися..... краще з вусами ? Або краще без вусів?",- запитав він у фанатів.

Фоловери вже коментують. Деякі порівняли його з вусами з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, інші побачили в ньому схожість в прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим.

Інші і зовсім переконані, що вуса старять Сергія Писаренка і йому краще без них.

"Молодий Лукашенко",

"Незрівнянна схожість.Запропонуй Лукашенко працювати двійником.👏",

"Олександр Григорович",

"На Пєскова самі",

"З вусами солідніше, але якось вуса все ж старять.Молодість найближче вам до лиця.Не поспішайте старіти",

"Без вусів краще",

"З вусами брутал", - висловилися в мережі.

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