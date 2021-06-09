Співачка Таюне, яку називають "таємницею" дружиною Олега Винника, здивувала яскравим виступом нещодавно

Артистка Таїсія Сватко, яку називають "таємною дружиною" відомого співака, вже давно є його бек-вокалісткою. Причому про особисте життя сам Олег Винник фактично не говорить, оберігаючи себе і дружину від пліток. Таїсія при цьому також дає концерти і навіть має власний клуб шанувальників.

Не так давно в мережі також з'явилися свіжі кадри з виступу Сватко, яка в акуратному і блискучому Луці від душі заспівала на сцені. Довгі світлі локони, завиті в тугі кучері, коротка спідниця з блискітками, чорна кофта в тон чобіт-ботфортів зробили образ виконавиці простим і одночасно з тим вельми стильними.

Душевне виконання відразу привернуло увагу аудиторії, як і сама Таюне зі своєю харизмою:

"Таечка Королева!!!😍 ; Таечка, молодчинка❤️🌹; Таюне молодчинка😍; Красунечка!🔥 ❤ ; 😍І красива, і талановита, і незрівнянна!!!; Відмінно, мені так подобається🔥 👏 😍" - пишуть шанувальники в мережі.

Раніше на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених красуні, з'явилося яскраве відео з вступу артистки. Правда в ролику звучить не її пісня, а інша композиція.

На відео можна помітити, що Таїсія впевнено тримається на сцені. Для виступу вона вибрала екстравагантний наряд-на ній облягаючий латексний комбінезон на блискавці, яка злегка розкрита в зоні декольте. цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру і пишний бюст співачки. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

Нагадавши, "Таємна дружина" Олега Винника співачка Таюне, натягнувши на себе вузькі джинси, похвалилася величезним букетом

Як повідомляла Politeka, З'явилося відео, що Серцеїд Олег Винник "витворяв" під час зйомок з молоденькою партнеркою Еліною Іващенко

Також Politeka писала, "Таємна дружина" Олега Винника співачка Таюне, потонувши в кольорах, засліпила бездоганною посмішкою