Певица Таюне, которую называют "тайной" супругой Олега Винника, удивила ярким выступлением недавно

Артистка Таисия Сватко, которую называют "тайной женой" известного певца, уже давно является его бэк-вокалисткой. Причем о личной жизни сам Олег Винник фактически не говорит, оберегая себя и супругу от сплетен. Таисия при этом также дает концерты и даже имеет собственный клуб поклонников.

Не так давно в сети также появились свежие кадры из выступления Сватко, которая в аккуратном и блестящем луке от души спела на сцене. Длинные светлые локоны, завитые в тугие кудри, короткая юбка с блестками, черная кофта в тон сапогам-ботфортам сделали образ исполнительницы простым и одновременно с тем весьма стильными.

Душевное исполнение сразу привлекло внимание аудитории, как и сама Таюне со своей харизмой:

«Таечка Королева!!!😍; Таечка, молодчинка❤️🌹; Таюне молодчинка😍; Красунечка!🔥❤; 😍И красивая, и талантливая, и бесподобная!!!; Отлично, мне так нравится🔥👏😍» - пишут поклонники в сети.

Ранее на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных красотке, появилось яркое видео с вступления артистки. Правда в ролике звучит не ее песня, а другая композиция.

На видео можно заметить, что Таисия уверенно держится на сцене. Для выступления она выбрала экстравагантный наряд – на ней облегающий латексный комбинезон на молнии, которая слегка раскрыта в зоне декольте. этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и пышный бюст певицы. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

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