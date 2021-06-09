Відома співачка Віра Брежнєва здивувала зовнішністю шанувальників
39-річна популярна артистка вражає зовнішністю у своєму віці, передає Politeka.net. Зірка завжди отримує багато компліментів, але цього разу вона здивувала шанувальників зовнішністю.
Як відомо, Віра займається випуском власної лінії косметики. На свіжому відео в Instagram артистка показала, як наносить собі макіяж. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки) Брежнєва позувала в жовтій маєчці, а образ доповнила стильними аксесуарами. На повіки красуня нанесла зелені тіні.
"З початком літа починаю красиву традицію - ділитися макіяжем і образами, які створюють настрій ! # verabeautyforyou як вам ідея? ☀ ️ ",- написала зірка.
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Відео зібрало понад 500 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі відреагували на запис дуже позитивно.
"Хоч одна без макіяжу красива👍 👍 👍", " як класно, що ви справжня) і навіть вії 😍", "така гарненька без мейкапа", "навіщо ви фарбуєтеся. У Вас природна краса ефектніше", " дівчинка, а тобі мама дозволяє фарбуватися? Повторюся, без косметики зовсім дівчинка!", "Яка красива, і шкіра як у 20-річної дівчини", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Віра Брежнєва вважає правильне харчування основою догляду за собою. Співачка знайшла найбільш комфортний для себе раціон,
влаштовуючи собі три щільних і повноцінних прийому їжі-сніданок, обід і вечеря — і по можливості уникає перекусів.
Нагадавши, Брежнєва вперше розкрила секрет своєї пишної шевелюри: "додали трохи пасом на...".
Як повідомляла Politeka, Брежнєва зізналася в поганій звичці, якою страждають багато:"Дякую, що про це пишіть".
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