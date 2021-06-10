Знаменита на весь світ актриса українського походження Ольга Куриленко вразила зухвалим образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Ольга опублікувала фото, на якому показала своє обличчя зблизька. Актриса була в сонцезахисних окулярах, а її волосся було заплетене в косу. Виглядала вона дуже зухвало і войовничо. Її образ нагадував образ шерифа з американських фільмів.

"Зі святом, друзі!",- підписала фото Куриленко.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ідеальні відтінки для вас!", "З кожним днем дивовижніше!", "Абсолютно чудово", "чарівні красиві очі", "така класна! Гарного дня, Ольга!", "Подивися на себе, ти красива з ніг до душі», «Амазонка», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Куриленко вже встигла засвітитися в десятках картин, у тому числі декількох блокбастерах. Не так давно красуня закінчила роботу над новим фільмом "Білий слон". При цьому починала Ольга як модель в Європі, куди вона поїхала з України ще зовсім юною.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко позувала крупним планом на невеликих сходах. Актриса застигла в задумливій позі, спираючись на одну руку і мрійливо дивлячись кудись вдалину.

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