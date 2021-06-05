Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, вразила стильним образом
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко дуже популярна актриса і вже встигла засвітитися в десятках картин. Не так давно красуня закінчила роботу над новим фільмом "Білий слон". Не забуває Ольга і про свій мікроблог Instagram, де регулярно радує фанатів яскравими фото і відео з свого насиченого життя.
Так, цього разу Куриленко поділилася незвичайним знімком, на якому показала обличчя великим паном. Судячи з усього, це кадр з одного з фільмів, в якому знімалася актриса. На ньому вона зачаровано дивиться на пробірку з якоюсь жовтою рідиною, яку тримає в руці. При цьому фанати можуть розглянути обличчя Ольги і її зелені очі.
У підписі до публікації Куриленко написала: "Вгадай фільм". Користувачі тут же почали активно коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Я не знаю фільм, але я вперше побачив тебе на обкладинці цього DVD з фільмом і сказав: «Ах, що за дівчина». Після цього ти для мене жива і ходяча "ідеальна жінка", "Дивовижно", "Чудова", "Красуня", "Ти прекрасна", "Я люблю цей фільм!", "Ідеальна", "Ольга, я так вас люблю і захоплююся. Ви найкраща з кращих. Я ваші фільми вже давно дивлюся, особливо останнім часом, вам немає рівних", - пишуть фанати в коментарях.
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