Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, впечатлила стильным образом

Как пишет Politeka.net , Ольга Куриленко очень популярная актриса и уже успела засветиться в десятках картин. Не так давно красотка закончила работу над новым фильмом "Белый слон". Не забывает Ольга и о своем микроблоге Instagram, где регулярно радует фанатов яркими фото и видео из свой насыщенной жизни.

Так, в этот раз Куриленко поделилась необычным снимком, на котором показала лицо крупным паном. Судя по всему, это кадр из одного из фильмов, в котором снималась актриса. На нем она зачаровано смотрит на пробирку с какой-то желтой жидкостью, которую держит в руке. При этом фанаты могут рассмотреть лицо Ольги и ее зеленые глаза.

В подписи к публикации Куриленко написала: "Угадай фильм". Пользователи тут же принялись активно комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Я не знаю фильм, но я впервые увидел тебя на обложке этого DVD с фильмом и сказал: «Ах, что за девушка». После этого ты для меня живая и ходячая «идеальная женщина»", "Удивительно", "Великолепная", "Красотка", "Ты прекрасна", "Я люблю этот фильм!", "Идеальная", "Ольга, я так вас люблю и восхищаюсь. Вы лучшая из лучших. Я ваши фильмы уже давно смотрю, особенно последнее время, вам нету равных", - пишут фанаты в комментариях.

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