Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала чувственное фото в джинсовом наряде
41-летняя звезда из Бердянска, которая прославилась на весь мир благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов франшизы об агенте 007, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
В этот раз Куриленко решила порадовать фанатов томным фото со своей фотосессии с известным французским фэшн-фотографом. На снимке актриса позирует перед зеркалом в джинсовом топе. Наряд с глубоким декольте слегка задрался в сторону, демонстрируя формы актрисы.
На фото Куриленко с полуоткрытым ртом прижалась к своему отражению в зеркале, замерев в томной позе. Актриса призналась, что ей очень понравился этот кадр.
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Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее поста.
«Так горячо», «Очень чувственное фото», «Действительно соблазнительный снимок», «В первые 2 секунды мне показалось, что ты целуешься с девушкой», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Куриленко показала старый черно-белый снимок. На нем ее еще совсем молодое лицо запечатлено крупным планом. В тот период актриса была жгучей брюнеткой с ровной челкой.
Взгляд Ольги на фото выглядит очень выразительным благодаря темному макияжу.
Напомним, украинская девушка Бонда покорила образом жгучей брюнетки с челкой: «Какая девочка!».
Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко в бикини с рюшами выставила изгибы на солнце: "Она безупречна".
Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда с открытой спиной показала, чем покорила агента 007: "Красота вне времени".