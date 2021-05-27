Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала чувственное фото в джинсовом наряде

41-летняя звезда из Бердянска, которая прославилась на весь мир благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов франшизы об агенте 007, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В этот раз Куриленко решила порадовать фанатов томным фото со своей фотосессии с известным французским фэшн-фотографом. На снимке актриса позирует перед зеркалом в джинсовом топе. Наряд с глубоким декольте слегка задрался в сторону, демонстрируя формы актрисы.

На фото Куриленко с полуоткрытым ртом прижалась к своему отражению в зеркале, замерев в томной позе. Актриса призналась, что ей очень понравился этот кадр.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее поста.

«Так горячо», «Очень чувственное фото», «Действительно соблазнительный снимок», «В первые 2 секунды мне показалось, что ты целуешься с девушкой», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Куриленко показала старый черно-белый снимок. На нем ее еще совсем молодое лицо запечатлено крупным планом. В тот период актриса была жгучей брюнеткой с ровной челкой.

Взгляд Ольги на фото выглядит очень выразительным благодаря темному макияжу.

Напомним, украинская девушка Бонда покорила образом жгучей брюнетки с челкой: «Какая девочка!».

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко в бикини с рюшами выставила изгибы на солнце: "Она безупречна".

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда с открытой спиной показала, чем покорила агента 007: "Красота вне времени".