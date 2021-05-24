Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, обратившись к фанатам

Как пишет Politeka.net, Куриленко очень популярная актриса и уже успела засветиться в десятках картин. Не так давно красотка закончила работу над новым фильмом "Белый слон". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где регулярно радует фанатов новым контентом.

В этот раз Куриленко показалась в мини-купальнике. Девушка выгнулась, наслаждаясь лучами солнца, а руками взялась за пятую точку.

"Кто все еще ждет, когда наступит летняя жара !?", - написала Ольга Куриленко.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не могу дождаться летней жары! Отличное фото красивой дамы!", "Привет из Аргентины", "Ау, так красиво, ты мне нравишься, детка", "Она безупречна своей физической и этой красотой", "Это очень нужно. Я дубею от холода", "Почти такие фото поднимают температуру ... намного".

Сообщалось, что знаменитая актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко покорила поклонников эффектным образом в стиле ретро.

На фото актриса предстала в утонченном образе ретро-модницы. Так, на ней было черное платье с открытыми плечами и спиной, а также плотным фигурным лифом.

Напомним, единственный сын Ротару не устоял перед украинской девушкой Бонда в ретро-образе

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