Знаменитая актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко покорила поклонников эффектным образом в стиле ретро
41-летняя уроженка Бердянска, которая живет во Франции, прославилась благодаря своей роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов франщизы об агенте 007. Сейчас актриса и модель реже появляется в крупных проектах, однако в своем Инстаграм она регулярно радует поклонников как свежими, так и архивными фото. Как сообщает Politeka.net, в новом посте Куриленко поделилась как раз старым снимком.
На фото актриса предстала в утонченном образе ретро-модницы. Так, на ней было черное платье с открытыми плечами и спиной, а также плотным фигурным лифом. Выделяющейся деталью образа стала аккуратная черная шляпка. Макияж с темными тенями и пышная укладка сделали внешность актрисы еще более выразительной.
«Чем вы сегодня занимались?», - подписала снимок Ольга.
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Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.
«Красотка», «Огонь», «Люблю», «Такое восхитительное фото!», «Красивая малышка», «Твое великая красота вне времени», «Как всегда такая красивая», «Тебе идут шляпки», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Куриленко поделилась фото, на котором она была в наряде с металлическими частичками. Ольга оставила волосы распущенными и ярко накрасила глаза, впечатляя чувственным взглядом.
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко удивила смелостью в платье с необычным декольте: "Несите огнетушитель!".
Как сообщала Politeka, единственный сын Ротару не устоял перед украинской девушкой Бонда в ретро-образе: "Ольга! Ради бога...".
Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила чувственным образом с ярким мейкапом: "Ослепительно!".