Знаменитая актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко покорила поклонников эффектным образом в стиле ретро

41-летняя уроженка Бердянска, которая живет во Франции, прославилась благодаря своей роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов франщизы об агенте 007. Сейчас актриса и модель реже появляется в крупных проектах, однако в своем Инстаграм она регулярно радует поклонников как свежими, так и архивными фото. Как сообщает Politeka.net, в новом посте Куриленко поделилась как раз старым снимком.

На фото актриса предстала в утонченном образе ретро-модницы. Так, на ней было черное платье с открытыми плечами и спиной, а также плотным фигурным лифом. Выделяющейся деталью образа стала аккуратная черная шляпка. Макияж с темными тенями и пышная укладка сделали внешность актрисы еще более выразительной.

«Чем вы сегодня занимались?», - подписала снимок Ольга.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Красотка», «Огонь», «Люблю», «Такое восхитительное фото!», «Красивая малышка», «Твое великая красота вне времени», «Как всегда такая красивая», «Тебе идут шляпки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Куриленко поделилась фото, на котором она была в наряде с металлическими частичками. Ольга оставила волосы распущенными и ярко накрасила глаза, впечатляя чувственным взглядом.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко удивила смелостью в платье с необычным декольте: "Несите огнетушитель!".

Как сообщала Politeka, единственный сын Ротару не устоял перед украинской девушкой Бонда в ретро-образе: "Ольга! Ради бога...".

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила чувственным образом с ярким мейкапом: "Ослепительно!".