Известная во всем мире актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала себя в образе брюнетки с челкой, впечатлив поклонников

Как известно, 41-летняя уроженка Бердянска прославилась благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов франщизы об агенте 007. Актриса и модель живет во Франции, однако продолжает сниматься в американских фильмах и появляться в крупных проектах. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, однако чаще публикует архивные фото.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Куриленко также показала старый черно-белый снимок. На нем ее еще совсем молодое лицо запечатлено крупным планом. В тот период актриса была жгучей брюнеткой с ровной челкой.

Взгляд Ольги на фото выглядит очень выразительным благодаря темному макияжу.

«Как проходит ваша неделя?», - подписала фото звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Оля тебе очень идёт такая стрижка с челкой, мило очень», «Восхитительный черно-белый», «Вау ты такая восхитительная, красивая, божественная», «Такая шикарная», «Красивая женщина», «Какая красивая девочка!», «Очень красивая вы на этом фото, впрочем как и на всех остальных, но на этом особенно», «Я уверена, что это самая красивая женщина, которую я когда-либо видела», - пишут люди.

Напомним, что украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила чувственным образом с ярким мейкапом: "Ослепительно!".

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко в бикини с рюшами выставила изгибы на солнце: "Она безупречна".

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда с открытой спиной показала, чем покорила агента 007: "Красота вне времени".