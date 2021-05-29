Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала чувственное фото в платье, скрутившись калачиком

41-летняя звезда из Бердянска, которая прославилась на весь мир благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов франшизы об агенте 007, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото актриса предстала в утонченном образе ретро-красотки. Так, на ней было тонкое атласное платье с открытыми плечами и спиной, а также не было нижнего белья. Макияж с темными тенями и растрепаная укладка сделали внешность актрисы еще более яркой. Куриленко слегка поджала ноги и томно закрыла глаза.

"Я надеюсь, у вас будут прекрасные выходные! 😊 Принесите солнце на этой неделе! 🌞", - написала Куриленко.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее поста, засыпали ее лестными эмодзи и немногими комментариями.

Ранее мы писали, что Куриленко показала старый черно-белый снимок. На нем ее еще совсем молодое лицо запечатлено крупным планом. В тот период актриса была жгучей брюнеткой с ровной челкой.

Взгляд Ольги на фото выглядит очень выразительным благодаря темному макияжу.

Напомним, украинская девушка Бонда покорила образом жгучей брюнетки с челкой: «Какая девочка!».

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко в бикини с рюшами выставила изгибы на солнце: "Она безупречна".

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда с открытой спиной показала, чем покорила агента 007: "Красота вне времени".