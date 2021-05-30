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Голливудская актриса Ольга Куриленко восхитила фигурой во время нового выхода в свет

Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая в свое время сыграла девушку Джеймса Бонда, поделилась снимком со светского мероприятия у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

На голливудскую актрису подписаны почти 800 тысяч человек и 30 мая она решила показать своей большой аудитории, как блистала перед фотокамерами объективов в новом головокружительном наряде.

На кадре знаменитость позирует в черном облегающем фигуру платье-сарафане, который очень сильно стиснул сочные прелести Куриленко. Из-за этого бюст стал выглядеть гораздо больше, чем на самом деле.

Кроме того, по бокам наряд украшали две одинаковые массивные броши.

Волосы звезде собрали в прическу с собранными на затылке волосами и выпущенной у лица волнистой прядью. Макияж визажисты выполнили с акцентом на глаза.

Ольга выглядела невероятно молодой и необычайно стройной.

"Надеюсь, вам нравится это прекрасное воскресенье!", - подписала звезда фотоснимок.

Похвалы от комментаторов не заставили себя долго ждать.

"Великолепная дама 🔥",

"Какая красотка",

"В равной степени",

"Ты выглядишь потрясно", - высказались в сети.

Ранее сообщалось, что популярная актриса Ольга Куриленко удивила новым образом, выложив фото с соцсеть. Как видно, на новом черно-белом фото Ольга предстала на обзор публики в образе с морскими мотивами. Перед камерой актриса появилась в черно-белой полосатой кофточке, которая напоминает морскую тельняшку, а на голову надела соответствующую фуражку.

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